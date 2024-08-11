نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الأهلي للموافقة على انتقال عبد المنعم إلى نيس الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات المدافع الدولي محمد عبد المنعم نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أعتاب الرحيل عن القلعة الحمراء، وانضمامه إلى صفوف نادي نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

شروط النادي الأهلي للموافقة على رحيل عبد المنعم

وكشف الإعلامي كريم رمزي عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "النادي الأهلي وضع شروط من أجل الموافقة على انتقال عبد المنعم إلى نادي نيس الفرنسي".

وأكد:" إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، طلبت الحصول على مبلغ مالي قدره 6 ملايين يورو، حتى يتم الموافقة بشكل رسمي على رحيل اللاعب والانضمام إلى صفوف نادي نيس الفرنسي".