نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر تطورات صفقة انتقال لاعب الأهلي لفريق نيس الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع نادي نيس الفرنسي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومنتخب مصر محمد عبد المنعم خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

أخر تطورات صفقة انتقال لاعب الأهلي لفريق نيس الفرنسي

وكان الأهلي قد أكد على أن محمد عبد المنعم أحد الأسماء المطلوبة من قبل نادي نيس للاستفادة من خدماته خلال الفترة المقبلة.

وحسبما أفادت تقارير صحفية بأن النادي الفرنسي تحرك بالفعل من أجل لاعب آخر لتدعيم مركز المدافع بدلًا من محمد عبد المنعم، ولكن هناك محاولات من قبل وكيل مدافع الأهلي لانتقاله لصفوف نادي نيس.

وأضافت التقارير، أن اللاعب يحاول مع نادي نيس لتحقيق حلم محمد عبد المنعم في الاحتراف الأوروبي بالموسم المقبل.

وجدير بالذكر أن نادي نيس الفرنسي قد أعلن أمس السبت، رحيل مدافع الفريق جان كلير توديبو منتقلًا لصفوف وست هام يونايتد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.