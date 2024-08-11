نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبب الحقيقي وراء رحيل مترجم كولر عن الأهلي.. ومفاجأة بشأن بديل خالد بيبو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي عن السبب الحقيقي وراء رحيل خالد الجوادي مترجم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما تم إعلان رحيله بشكل رسمي.

السبب الحقيقي وراء رحيل مترجم كولر عن النادي الأهلي

وقال الإعلامي كريم رمزي عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" الاخبار التي تداولت في الأيام القليلة الماضية، أن سبب رحيل خالد الجوادي عن النادي الأهلي، هو ترجمة حديث كولر عن الإدارة بشأن الصفقات الجديدة".

وتابع:" بالفعل مجلس إدارة النادي الأهلي كان غاضبا، من الجوادي بسبب ترجمة حديث كولر في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء مباراة المقاولون العرب في الدوري المصري".

وأشار كريم رمزي:" لكن السبب الحقيقي وراء رحيل خالد الجوادي عن النادي الأهلي، هو ظهوره في الكاميرات داخل ملعب ستاد القاهرة الدولي، عقب مباراة الأهلي وزد، وهو مندهش عندما تم سؤاله أين ذهبت اللاعبين، وقال حينها لا أعرف ".

وعن رحيل خالد بيبو، أوضح كريم رمزي:" مارسيل كولر أبلغ إدارة النادي الأهلي، برغبته في رحيل خالد بيبو من منصب مدير الكرة بالنادي".

ثم اختتم رمزي:" هناك 3 مرشحين لخلافة خالد بيبو في منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، وهم وليد صلاح الدين، ووليد سليمان، ومحمد شوقي، والأهلي يفاضل بين الثلاثي، لاختيار أفضلهم".