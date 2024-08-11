مدير التنظيم بمهرجان العلمين: إعداد النسخة الثانية بدأ عقب نهاية النسخة الأولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 11:30 صباحاً - أكد فتحي بدر، مدير المتابعة والتنظيم بمهرجان العلمين، أن الإعداد والتجهيز للنسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة بدأ عقب نهاية النسخة الأولى العام الماضي، قائلا، "أثق أن المهرجان سوف يتطور سنوياً، وأن نتحول لمهرجان عالمي، ونبدأ نقارن ونقول الأكبر عالمياً وليس الشرق الأوسط فقط".

وأضاف بدر، فى تصريحات لبرنامج "صباح العلمين" الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل على قنوات المتحدة، "كل سنة بنتطور ونحدث ونشوف أحدث حاجات ونعملها، وهناك تنوع في المهرجان يحقق التميز".

وتابع مدير التنظيم والمتابعة بمهرجان العلمين، "نحن فى مدينة عالمية، وبالتالي تقارن بالعالمية وليس الشرق الأوسط فقط"، مشيرا إلى أن هناك تطورا كبيرا فى العلمين الجديدة بكافة التفاصيل، ومفتوحة لكل الناس، وكل الأجواء هنا لطيفة وهناك رغبة في المساعدة من جميع الجهات.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة؛ بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.