وزير العمل يهنئ ”أبطال مصر” في أولمبياد باريس: بالإرادة والعمل تتحقق الآمال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 11:29 صباحاً - يتقدم وزير العمل محمد جبران ،بخالص التهاني ،إلى أبطال مصر الحائزين على ميداليات في أولمبياد باريس 2024،وهم :أحمد الجندي الحائز علي الميدالية الذهبية في لعبة الخماسي الحديث ، وسارة سمير الحائزة علي الميدالية الفضية في لعبة رفع الأثقال،و محمد السيد الحائز علي الميدالية البرونزية في لعبة سلاح السيف..وقال الوزير جبران في تهنئته اليوم الأحد :إن رفع علم مصر عالياً،في كافة المحافل العربية والدولية ،يؤكد مكانة الدولة المصرية،بين بلدان العالم،وأنه بالإرادة والعمل تتحقق الآمال ،وأن الانتصارات التي حققها هؤلاء الأبطال ،بداية للمزيد من التفوق والنجاح في كافة المجالات،داخل الجمهورية الجديدة ،التي يرسي قواعدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..