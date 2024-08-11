وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان أعمال إزالة حريق عقاري الموسكي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 01:28 مساءً - تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ود. إبراهيم صابر محافظ القاهرة صباح اليوم أعمال إزالة أثار الحريق الذى نشب بالعقارين الواقعين بشارع الجوهري بحى الموسكي، ولمتابعة فحص اللجنة الهندسية للعقارات المجاورة لهما لبيان مدى تأثرهم من الحادث .

جاء ذلك بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية علي تفقد عدد من شوارع المنطقة المحيطة للعقارين اللذين تعرضها للحريق لمتابعة جهود المحافظة المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنيين وسلامة العقارات المجاورة لهما وبيان مدي تأثرهم من الحادث .

كما بحثت الدكتورة منال عوض مع الدكتور إبراهيم صابر دراسة تطوير ورفع كفاءة المنطقة وعدد من واجهات المبانى الحكومية الموجودة في ميدان العتبة ومنطقة الموسكي بما يتناسب مع الوجه الحضاري والجمالي للمنطقة.