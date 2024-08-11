إيمان كريم تستقبل الرئيس التنفيذي لجمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 01:28 مساءً - استقبلت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الأمير فيصل بن عبدالرحمن آل سعود، الرئيس التنفيذي لجمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومقرها المملكة العربية السعودية والوفد المرافق له.

تناول اللقاء بين الجانبين بحث سبل وأوجه التعاون الفني بين الجانبين والتعرف على الخدمات التي تقدمها جمعية لأجلهم بالمملكة العربية السعودية، للأشخاص ذوي الإعاقة، والخبرات الفنية للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبها رحبت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالزيارة، وأكدت على التعاون العربي لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتبادل ونقل الخبرات بين كافة الشركاء.