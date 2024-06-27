قطاع غزة يدخل المرحلة الخامسة لتصنيف المجاعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 يونيو 2024 04:32 مساءً - أكدت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني، رتيبة النتشة، أن الجيش الإسرائيلي يرتكب فى كل لحظة جريمة حرب موثقة باتجاه الشعب الفلسطينى، مشددة على أن جيش الاحتلال لا يتمتع بأى أبعاد أخلاقية فى احترام المواثيق الدولية.

وقالت النتشة خلال تصريحاتها عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم، الخميس، إن عملية إدخال المساعدات لا يتم بشكل منتظم في قطاع غزة ولا تتحلى باستمرارية يمكن التعويل عليه في إنقاذ حياة المدنيين.

وأشارت إلى أن قطاع غزة دخل المرحلة الخامسة لتصنيف المجاعة في ظل استمرار العدوان الغاشم وافتقار كل مقومات الحياة.

وواصلت النتشة الأوضاع في قطاع غزة كارثية ولم يشهدها العالم من قبل، بسبب استخدام جيش الاحتلال لكل الوسائل اللاإنسانية لقتل المدنيين.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 37 ألفاً و765، منذ 7 أكتوبر الماضي، بينما بلغ عدد المصابين 86 ألفاً و429.

وأضاف وزارة الصحة في غزة، في بيان، أن 47 فلسطينياً لقوا حتفهم جرّاء الهجمات الإسرائيلية بالقطاع في آخر 24 ساعة.

وذكرت الوزارة أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

الاحتلال يعتقل 28 فلسطينيًا من الضفة بينهم أسرى سابقون الليلة الماضية وفجر اليوم

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 28 فلسطينيًا من مختلف أنحاء الضفة الغربية خلال الليلة الماضية وفجر اليوم. وأفاد النادي في بيان له أن من بين المعتقلين عدد من الأسرى السابقين الذين أُعيد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم بفترات متفاوتة.

وأوضح البيان أن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات واسعة في عدة مدن وقرى بالضفة الغربية، حيث قامت باقتحام المنازل وتفتيشها بطريقة همجية، مما أثار حالة من الرعب والفزع بين السكان، خاصة الأطفال والنساء.

وأكد نادي الأسير أن العديد من المعتقلين تعرضوا للاعتداء الجسدي والنفسي خلال عملية الاعتقال، مشيراً إلى أن هذه الاعتقالات تأتي في إطار سياسة القمع المستمرة التي يمارسها الاحتلال بهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني وثنيه عن مواصلة نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال.

ودعا النادي المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان الإفراج عن جميع المعتقلين، مؤكداً على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية ضد الاحتلال لردعه عن مواصلة انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان.

واختتم نادي الأسير بيانه بالتأكيد على مواصلة جهوده في متابعة أوضاع المعتقلين والدفاع عن حقوقهم، داعياً إلى تعزيز التضامن الوطني والدولي مع الأسرى الفلسطينيين والعمل على إنهاء معاناتهم وتحقيق الحرية لهم وللشعب الفلسطيني بأسره.