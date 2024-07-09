حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 01:44 مساءً - عقد الاجتماع التمهيدي للندوة (28) للسادة ممثلي رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 7-18/7/2024 لمناقشة دراسة (دور الذكاء الاصطناعي في تطوير القدرات المستقبلية للقوات المسلحة وتأثيرها على العمليات والتدريب)، برئاسة العقيد الركن/ يوسف جاسم البوعينين – رئيس وفد مملكة البحرين، بحضور الوزير المفوض/ طارق عبدالسلام – مدير الإدارة العسكرية، وقد حضر أعمال الندوة نخبة من الضباط في القوات المسلحة العربية ممثلين عن (18) دولة عربية.

ألقى الوزير المفوض طارق عبدالسلام – مدير الإدارة العسكرية كلمة نيابة عن السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي رحب فيها بالسادة الضباط ممثلي رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية ونقل لهم تحيات معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مهنئاً السادة رؤساء هيئات التدريب على حسن اختيارهم لموضوع هذه الندوة والذي يحظى بصبغة خاصة لأهميته وحداثته، والأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال تنفيذ التعاون والتنسيق العسكري في مجال الذكاء الاصطناعي لتحديث وتطوير كفاءات أفراد القوات المسلحة بالدول العربية.

كما أعرب سيادته عن ثقته في أن يخرج الاجتماع التمهيدي بدراسة قيمة للقوات المسلحة العربية، مشيرًا إلى أن المستوى الرفيع للمشاركين يعكس ما توليه قيادات القوات المسلحة العربية من اهتمام بالعمل العربي ويسهم بفاعلية في توطيد أسس التعاون للعمل المشترك.

وقد تلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون العربية والأمن القومي – الإدارة العسكرية) عدد (9) دراسات حول موضوع الندوة من الدول الأعضاء (الأردن، تونس، الجزائر، سوريا، فلسطين، مصر، المغرب، اليمن، مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، لمناقشتها والخروج بدراسة موحدة في نهاية الاجتماع يتم عرضها على السادة رؤساء هيئات التدريب في اجتماعهم القادم لمراجعتها وإقرارها خلال شهر نوفمبر 2024، ومن ثم الاستفادة منها في القوات المسلحة لكافة الدول العربية.