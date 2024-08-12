العالم اليوم - أرباح "أدنوك للغاز" الإماراتية تقفز 21% في الربع الثاني

انتم الان تتابعون خبر أرباح "أدنوك للغاز" الإماراتية تقفز 21% في الربع الثاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 أغسطس 2024 08:22 صباحاً - قفزت أرباح شركة أدنوك للغاز، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في الربع الثاني إلى نحو 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 21 بالمئة على أساس سنوي، بحسب بيان اليوم الإثنين.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 22.3 مليار درهم (6.1 مليار دولار) في الربع الثاني بزيادة قدرها 13 بالمئة على أساس سنوي، مستفيدة من النمو السكاني والصناعي في دولة الإمارات والذي ساهم في ارتفاع الطلب على الغاز وزيادة حجم المبيعات في السوق المحلية.

توفر أدنوك للغاز أكثر من 60 بالمئة من احتياجات غاز المبيعات في الإمارات لدعم تطوير القطاعات الصناعية الرئيسية والنمو في قطاع البتروكيماويات، بحسب البيان.