العالم اليوم - الإمارات.. نمو سياحة الترفيه إلى 20 مليار دولار بحلول 2027

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 أغسطس 2024 10:21 صباحاً - تعد دولة الإمارات من أبرز وجهات السياحة الترفيهية في المنطقة والعالم، حيث تجذب المدن والوجهات الترفيهية في البلاد ملايين الزوار سنويا، مع تقديمها تجارب متكاملة ومتعددة تلبي جميع الأذواق والاهتمامات من داخل وخارج الدولة.

ومن أجل تعزيز مكانتها كواحدة من أهم وجهات السياحة الترفيهية الرائدة عالميا، تعمل الإمارات على تكثيف الاستثمارات في البنية التحتية السياحية وتطوير معالم جذب متنوعة وتقديم تجارب استثنائية جعلتها مقصداً للزوار الباحثين عن تجربة ترفيهية فريدة من نوعها، وهو ما ساهم في رفع معدلات الإشغال على تلك الوجهات إلى مستويات استثنائية.

وتتوقع منصة الأبحاث العالمية "كين ريسيرش"، أن يصل نمو صناعة الترفيه في الإمارات إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2027، وذلك مع تنامي الطلب على الأماكن السياحية الشهيرة في البلاد.

وارتفعت حصة إنفاق الزوار على السياحة الترفيهية في الإمارات إلى 83.1 بالمئة في العام الماضي مقارنة بنحو 79.3 بالمئة في 2019 قبل جائحة كورونا، وذلك مقابل حصة سياحة الأعمال البالغة 16.9 بالمئة في 2023، وفقا لإحصاءات مجلس السفر والسياحة العالمي، التي نقلتها وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتعد العاصمة أبوظبي أحد أهم مناطق الجذب الترفيهي في المنطقة، بعد إضافة العديد من المدن والمرافق الترفيهية العالمية، مثل "وارنر براذرز"، و"سي وورلد"، و"ياس ووتروورلد" مع توفيرها مجموعة متكاملة من التجارب السياحية الترفيهية، بما يعزز مكانة الإمارة كأحد أبرز الوجهات الترفيهية التي تقصدها آلاف الوفود والأفواج السياحية على مدار العام، خصوصاً في ظل تمتع أغلب تلك المدن الترفيهية بصالات مغطاة.

وتستعد "عالم فيراري أبوظبي"، أول مدينة ترفيهية تحمل علامة فيراري، لإحداث نقلة نوعية في مشهد الترفيه من خلال افتتاح مرفق "عالم فيراري إي سبورتز أرينا" الجديد في 29 أغسطس الحالي، ليكون بمثابة الوجهة المثالية الجديدة لعشاق الألعاب الإلكترونية.

وتواصل "ميرال"، المتخصصة في تطوير الوجهات والتجارب في أبوظبي، العمل على تقديم تجارب ووجهات عالمية المستوى تهدف إلى مواصلة دفع عجلة النمو الاقتصادي المستمر في أبوظبي ودولة الإمارات بما يسهم في تعزيز إيرادات السياحة، ويتماشى مع استراتيجية أبوظبي السياحية الجديدة 2023.

من جهتها، تحتل مدينة دبي مكانة عالمية في مجال صناعة المدن الترفيهية، حيث تستقطب ملايين الزوار سنويا، فهي وجهة مفضلة للسياح الباحثين عن مستويات سياحية متميزة مثل القرية العالمية، ودبي باركس آند ريزورتس.

وتخطط شركة دبي القابضة للترفيه، لإضافة وجهات ومنتجات ترفيهية جديدة، تثري المشهد الترفيهي في الإمارة خلال المرحلة المقبلة.

وتعد الشارقة موطنا ومركزاً ترفيهياً من خلال أنشطة الواجهات المائية العديدة وفعاليات الترفيه المنتشرة عبر الإمارة، بما في ذلك جزيرة النور الوجهة الترفيهية العائلية، التي تتوسّطها المياه الزرقاء، وتغطيها المسطحات الخضراء.

بدورها، توفر إمارة رأس الخيمة مجموعة واسعة من الأنشطة والفرص الترفيهية، بدايةً من تجربة الغولف الاستثنائية والمخيمات الصحراوية الأصيلة ووصولاً إلى المغامرات الجبلية، بما في ذلك أطول مسار انزلاقي عالمياً.

وتتنوع الوجهات الترفيهية في إمارة عجمان لاستقطاب كافة أفراد الأسرة ومن ضمنها "حديقة الحيوانات القزمة" و"ماجيك بلانيت" وبلاي لاند" و"فيستفال لاند" التي تناسب كافة الأعمار وتوفر تجارب مختلفة مليئة بالمرح.

وفى إمارة الفجيرة، تستقطب الوجهات الترفيهية أعداداً كبيرة من الزوار والسياح في ظل ما توفره من تجارب فريدة ومتنوعة، مع تميزها بطبيعة ساحرة في ظل وجود سلسلة جبلية جميلة وشواطئ رائعة على خليج عمان، إلى جانب ما تزخر به الإمارة من معالم تاريخية وتراث ثقافي عريق.

وتتميز إمارة أم القيوين، بالعديد من الأنشطة الترفيهية باعتبارها إحدى الوجهات السياحية البارزة في الإمارات، نظراً لما تتمتع به من موقع استراتيجي على ساحل الخليج العربي.