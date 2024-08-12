نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة اتالانتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى جمهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد أخبارًا مشجعة قبيل مواجهته المرتقبة ضد أتالانتا في السوبر الأوروبي يوم الأربعاء المقبل

بيلينجهام يقترب من قيادة الريال في السوبر الأوروبي

حيث أظهر نجم الفريق، جود بيلينجهام، تحسنًا ملحوظًا في حالته البدنية، مما يعزز فرصه في المشاركة بالمباراة.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن بيلينجهام عاد إلى تدريبات الفريق بحالة جيدة، حيث تخلص من وزن الحماية الثقيل الذي كان يرتديه على كتفه الأيسر خلال معظم فترات الموسم الماضي. وأظهرت الصور التي نشرت من تدريباته الأخيرة عدم ارتدائه هذا الدرع، مما يشير إلى تحسن حالته.

كان بيلينجهام قد اضطر لارتداء درع حماية للكتف حتى المباراة الأخيرة في منافسات يورو 2024، ولكنه عانى من عدم الراحة وحركات محدودة خلال المباريات. والآن، يبدو أن بيلينجهام لم يتخلص من الألم فحسب، بل أيضًا من الحاجة إلى ارتداء الدرع، في انتظار اختبار حقيقي يوم الأربعاء لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من اللعب دون الحاجة إلى العودة لاستخدامه.

تجدر الإشارة إلى أن بيلينجهام تعرض لإصابة في الكتف خلال مباراة ضد رايو فاليكانو في 5 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، ورغم استكماله المباراة حينها، فقد غاب عن الملاعب لمدة 20 يومًا بعد ذلك.