بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع مؤشرها العام بـ 29.03 نقطة ليبلغ مستوى 7081.39 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.41 بالمئة.

وتم تداول 218.9 مليون سهم، عبر 14254 صفقة نقدية، بقيمة 52.8 مليون دينار (نحو 161 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بـ 25.25 نقطة ليبلغ مستوى 5899.01 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.43 بالمئة، من خلال تداول 106.18 مليون سهم عبر 5579 صفقة نقدية بقيمة 13.9 مليون دينار (نحو 42.3 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول بـ 44.81 نقطة ليبلغ مستوى 7736.82 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.58 بالمئة، من خلال تداول 112.7 مليون سهم، عبر 8675 صفقة بقيمة 38.8 مليون دينار (نحو 118.3 مليون دولار)..

وتراجع مؤشر (رئيسي 50) بـ 35.07 نقطة، ليبلغ مستوى 6690.35 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.61 بالمئة، من خلال تداول 89.9 مليون سهم عبر 4246 صفقة نقدية بقيمة 12.4 مليون دينار (نحو 37.8 مليون دولار).