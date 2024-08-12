أخبار اليمن : صنعاء.. بدء صرف مرتبات بأكثر من مليار ريال

صنعاء.. بدء صرف مرتبات بأكثر من مليار ريال
بدأت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء تنفيذ الصرف الأول لإعاشة آباء وأمهات الشهداء والمفقودين لشهري محرم وصفر من العام 1446 للهجرة بإجمالي مليار و155 مليون ريال.
وأكدت الهيئة في بيانK أن عملية الصرف بدأت من مساء اليوم الأحد 7 صفر 1446 هجرية الموافق الـ11 أغسطس 2024 م، وذلك عبر خدمة الحوالات السريعة في جميع المحافظات.
وأشار البيان إلى أن إعاشة آباء وأمهات الشهداء والمفقودين تصرف كل شهرين في دورة صرف واحدة لتبلغ دورات الصرف 6 دورات في العام.
ونوه البيان بجهود الهيئة في توفير الدعم والرعاية الشاملة لأسر الشهداء والمفقودين وتعزيز دورها في رعايتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
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