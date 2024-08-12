نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينة تحتفل بعيد ميلاد ابنة محمد رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة زينة بعيد ميلاد ابنه الفنان محمد رمضان من خلال ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

كتبت زينة:' عيد ميلاد سعيد يا كنوزة.

وتلعب الفنانة زينة دور نظلة ليفي وهى أول يهودية تقف ضد الاسرائليين، بالاضافة إلى أنها أول يهودية تخطب في المسلمين بالأزهر الشريف.

ينتمي فيلم المنبر إلى فئه الافلام الوثائقيه التي تسلط الضوء على دور الازهر الشريف في العالم ومدى اهميته على مر السنين ويجسد الفنان احمد حاتم دور باحث في تاريخ الأزهر الشريف، ومن المفترض أن يتم ترجمة العمل إلى الانجليزيى والايطالية والأسبانية والفرنسية لكي تصل فكرة هذا العمل إلى جميع انحاء العالم.

ويشارك في فيلم المنبر عدد كبير من النجوم المصريين المتميزين وهم أحمد حاتم، آيتن عامر، سامح الصريطي، كمال ابو ريا، أشرف ذكي، أحمد فهيم، أحمد عبد العزيز، عمر السعيد، وآخرين

والعمل من تأليف فداء الشندويلي واخراج أحمد عبد العال.