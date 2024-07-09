القسام: استهدفنا 4 دبابات ميركافا 4 صهيونية بقذائف الياسين 105 شرق غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 06:31 مساءً - اعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها نفذت عملية استهداف ناجحة لأربع دبابات من طراز ميركافا 4 التابعة للقوات الإسرائيلية في شارع بغداد بحي الشجاعية في شرق مدينة غزة، باستخدام قذائف الياسين 105.

وأفادت الكتائب بأن هذه العملية تأتي ردًا على التصعيد العسكري الإسرائيلي واستمرار الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

وأكدت كتائب القسام أن الهجوم نفذ بدقة عالية، مما أدى إلى تدمير الدبابات المستهدفة وتعطيلها، مع التأكيد على استمرارها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والرد على أي اعتداءات بما يلزم لحماية الأرض والمقدسات.

إسرائيل تعلن منطقة البؤرة الاستيطانية أفيتار جنوب نابلس أراضي دولة

أعلنت الحكومة الإسرائيلية عبر القناة 7 الإسرائيلية اليوم عن إعلان منطقة البؤرة الاستيطانية "أفيتار" جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية أراضي تابعة للدولة. وأشارت القناة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية، رغم الانتقادات الدولية والمحلية التي تعتبر هذه الأراضي جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد أثار هذا الإعلان استنكاراً واسعاً من الفلسطينيين والمجتمع الدولي، الذي ينظر إلى الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أنه يعرقل عملية السلام وينتهك القانون الدولي.

الاحتلال الإسرائيلي دمر 3030 كم من شبكة الكهرباء

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 3030 كيلومتر من شبكة الكهرباء في القطاع خلال العدوان الأخير. وأوضح المكتب أن هذا الدمار الواسع أدى إلى تعطيل كبير في توفير الخدمات الأساسية للمدنيين، مع تأثيرات سلبية كبيرة على الحياة اليومية للسكان.

وأشار المكتب إلى أن الهجمات على البنية التحتية الكهربائية تأتي في سياق سياسة القمع المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والتي تستهدف تدمير البنية التحتية والمرافق الحيوية في القطاع. وناشد المكتب الدول العربية والدولية والمنظمات الإنسانية بالتدخل الفوري لإعادة بناء البنية التحتية وتوفير الدعم اللازم للسكان المتضررين من هذه الهجمات العدوانية.

والجدير بالذكر يعاني القطاع من أزمة طاقة شديدة بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، مما يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية والاقتصاد والصحة العامة في المنطقة.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ مدة تزيد على 64 يوماً، ما يهدد بارتفاع كبير في أعداد الوفيات جوعاً، خاصة بين الأطفال والمسنين. وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هذا الحظر يأتي في سياق الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من عقد من الزمان، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في المنطقة.

وحذرت الحكومة الفلسطينية والمنظمات الدولية من تداعيات هذا الإجراء القمعي على صحة وسلامة سكان غزة، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لفتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى القطاع.

يذكر أن قطاع غزة يعاني من أوضاع إنسانية صعبة جراء الحصار الإسرائيلي المفروض منذ بداية الحرب فى السابع من اكتوبر الماضى ، ما أدى إلى انهيار البنية التحتية وتدهور الخدمات الأساسية.

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن خروج جميع النقاط الطبية والعيادات الطارئة التابعة له في محافظة غزة عن الخدمة، نتيجة للاعتداءات المستمرة على المنشآت الطبية من قبل القوات الإسرائيلية.

أكد الهلال الأحمر أن الخروج عن الخدمة لهذه النقاط يأتي بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمباني والتجهيزات الطبية، مما أدى إلى تعطيل الخدمات الطبية الضرورية للمواطنين في القطاع.

ونوه الهلال الأحمر إلى أن الهجمات على المنشآت الطبية تتنافى مع القوانين الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وتؤكد على ضرورة احترام وحماية المنشآت الطبية والمدنية في جميع الأوقات. وطالب المنظمات الدولية بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية البنية التحتية الطبية الفلسطينية من الأضرار الإضافية.

وأعرب الهلال الأحمر عن استعداده لإعادة تأهيل المنشآت الطبية المتضررة وتقديم الدعم اللازم للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

قصف مدفعي عنيف على حي الشجاعية شرق مدينة غزة

أفاد مراسل قناة روسيا اليوم في فلسطين بأن حي الشجاعية شرق قطاع غزة تعرض لقصف مدفعي عنيف من قبل القوات الاحتلال الإسرائيلية، ما أسفر عن تدمير عدد من المنازل والمنشآت السكنية في المنطقة

وأوضح المراسل أن القصف العنيف أثار حالة من الذعر والخوف بين سكان الحي، مع تسجيل إصابات بين الأهالي نتيجة القصف.

وأشار المراسل إلى أن الجوانب الإنسانية للأزمة في غزة تتفاقم مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، مع تزايد عدد الضحايا والمشردين في القطاع الذي يشهد تدهوراً متسارعاً في الظروف المعيشية والإنسانية.