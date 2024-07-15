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بورصة مسقط تتراجع بـ0.15%

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم، عند مستوى 4693.09 نقطة منخفضا 6.9 نقطة وبنسبة 0.15 بالمئة مقارنة بآخر جلسة تداول البالغة 4699.99 نقطة. بورصة مسقط تتراجع بـ0.15%أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم، عند مستوى 4693.09 نقطة منخفضا 6.9 نقطة وبنسبة 0.15 بالمئة مقارنة بآخر جلسة تداول البالغة 4699.99 نقطة. وبلغت قيمة التداول مليونين و206 آلاف و222 ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة 91.5 بالمئة مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت مليونا و151 ألفا و935 ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.013 بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.37 مليار ريال عماني.

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