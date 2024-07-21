الصحة الكويتية تنفى انتشار مرض البلهارسيا فى البلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 08:25 صباحاً - نفت وزارة الصحة الكويتية مساء اليوم السبت صحة ما يشاع عن انتشار مرض (بلهارسيا) فى بعض المطاعم وأنه لم يتم تسجيل أى حالات بهذا الشأن حيث إن مرض (بلهارسيا) هو طفيلى وينتقل عادة عن طريق السباحة فى المياه العذبة الملوثة.

كما نفت الصحة الكويتية فى بيان لها ما يتداول عن ورود بعض حالات التسمم الغذائى مضيفة أنها وبالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية رصدتا عددا من حالات التسمم من أحد المطاعم وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية فى حينها لإغلاق المطعم من قبل الهيئة.