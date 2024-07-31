العثور على جثمان القيادي في حزب الله فؤاد شكر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 05:33 مساءً - أكدت مصادر "سكاي نيوز عربية"، الأربعاء، العثور على جثمان القيادي العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر، الذي استهدف بغارة إسرائيلية، الثلاثاء.

وأضافت المصادر أنه تم إبلاغ عائلته بالعثور على جثمانه.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن حزب الله أنه لا يزال يبحث عن جثمان القائد البارز، الذي استهدفته غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية من بيروت.

وقالت إسرائيل، الثلاثاء، إنها قتلت شكر، وحملته مسؤولية الهجوم الصاروخي على مجدل شمس في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل 12 شخصا.

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ومثل معظم المسؤولين العسكريين في حزب الله، لا يعرف سوى القليل عن شكر، الذي كان يعرف أيضا باسم السيد محسن.

وتتهم واشنطن شكر بالتخطيط لتفجير شاحنة مفخخة لثكنات مشاة البحرية في بيروت، مما أسفر عن مقتل 241 من أفراد الخدمة الأميركية عام 1983.

وعرضت وزارة الخزانة الأميركية مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عنه.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن طفلين وامرأة على الأقل قتلوا في الهجوم الإسرائيلي، بينما أصيب 74 آخرون.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام أن الهجوم شن بطائرة مسيّرة أطلقت 3 صواريخ.