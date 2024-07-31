الطيران الكويتي: تنسيق مستمر لإعادة جدولة الرحلات المتجهة إلى بيروت

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 07:28 مساءً - أكدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أنها تقوم بالتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية والناقلات الجوية الكويتية بشأن عملية إعادة جدولة الرحلات المتجهة من وإلى بيروت عبر مطار الكويت الدولي.

وأوضح الطيران المدني الكويتي في بيان اليوم الأربعاء أنه قد ينتج خلال جدولة الرحلات تقليل أو إلغاء بعضها لضمان سلامة المسافرين على متنها نظرا للأوضاع الأمنية في الجمهورية اللبنانية.

وذكر أنه سيتم الإعلان عن أية مستجدات بهذا الخصوص في حينه داعية الله عز وجل أن يحفظ شعب لبنان الشقيق من كل مكروه.