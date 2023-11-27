عصام كاريكا ناعيًا طارق عبد العزيز: "مع السلامة يا صاحبي"

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أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان عصام كاريكا وفاة الفنان طارق عبد العزيز، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





عصام كاريكا ينعي طارق عبدالعزيز

وشارك كاريكا صورة برفقة كلا من الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، والنجم الراحل خالد صالح، وعلق عليها قائلًا: الله يرحمكم.. مع السلامة يا صاحبي".





سبب وفاته





ورحل عن عالمنا الفنان طارق عبدالعزيز أثر تعرضه لـ أزمة قلبية مفاجئة.





خيم الحزن في الوسط الفني عقب تلقي نبأ وفاة الفنان طارق عبد العزيز أثر أزمة قلبية مفاجئة، وكشف مصدر أنه أصيب بتشنجاتمفاجأة أدت إلى توقف عضلة القلب ثم عودتها مرة آخرى في موقع تصوير مسلسل "بقينا اتنين"، بطولة الفنان شريف منير، والفنانة رانيايوسف، والتي على آثرها انتقل للمستشفى رفقة نجله في الحال ثم رحل عن عالمنا.









موعد جنازة الفنان طارق عبد العزيز

وكشف الفنان أشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية عن موعد جنازة طارق عبد العزيز، حيث قال إنه سيتم تشييع جثمانه غدًا عقب صلاةالظهر من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، متمنيًا الدعاء له بالرحمة والمغفرة.





آخر أعمال طارق عبدالعزيز





اعتكف الفنان طارق عبدالعزيز في تصوير مسلسل وبقينا اتنين من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، وينتمي إلى الأعمال لايت كوميدياجتماعي ويتكون من 20 حلقة، وتدور أحداث العمل حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاءالحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم، وشارك في بطولة العمل: ميمى جمال، يوسفعثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر منالفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على احدى قنوات المتحدةللخدمات الإعلامية.







