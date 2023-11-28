التفاصيل كلها فن.. تداول صور لوح فنية تتشابه مع مشاهد من مسلسل بطن الحوت

القاهرة - محمد ابراهيم - تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا صورًا لبعض اللوح الفنية التي صادفت وتشابهت مع بعض صور لأحداث من مشاهد مسلسل بطن الحوت، وهما مشهد جلوس الفنانة سماح أنور ومشهد إصابة محمد فراج.

وكان التعليق المتداول على الصورة: التفاصيل كلها فن

• الحديث عن جمال مسلسل "بطن الحوت" مش هيخلص

• المسلسل عمل فني مبهر بكل تفاصيله

المخرج خلق عالم خاص بيه وأخد الجمهور معاه في رحلة لـ عالمه

• فيه مشهدين المخرج استوحاهم من لوحات مشهورة

• أول مشهد لـ مدام "سماح أنور" مستوحي من لوحة الفنان المصري الموهوب "عبد الهادي الجزار"

• المشهد التاني مشهد إصابة محمد فراج مستوحي من لوحة عالمية شهيرة لوحة the dead chris mourned

لـ Annibale Carracci

• تفاصيل بسيطة لكن جميلة وكلها فن في فن.

مسلسل بطن الحوت يتصدر التريند

يشار إلى أنه تصدر إسم مسلسل بطن الحوت تريند محرك البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية وذلك بسبب البيان الذي أصدرته شعبة الإخراج بنقابة المهن السينمائية لاستياءها من قرارات الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بسبب استعاناتهم بالتيك التوكر مروان مشاكل مما أدى إلى اصداره قرار بتغريم الشركة المنتجة مليون جنيه ومنع التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح.

قصة مسلسل بطن الحوت

تدور أحداث مسلسل بطن الحوت حول الصراع بين الخير والشر، مستلهمًا من قصة قابيل وهابيل، حيث يتناول قصة شاب ملتزم دينيًا، يجد نفسه في مواجهة شبكة معقدة من العلاقات والعداوات، حينما يضطر إلى استلام أعمال شقيقه الأكبر للعبور بعائلته إلى بر الأمان، لكنه سيكتشف أنه أمام امتحان خطير ومضطر لإدارة امبراطورية غامضة، وتطرح تساؤلات حول الأخلاق والمبادئ في ظل الظروف الصعبة، فهل يتمكن من الحفاظ على مبادئه وأخلاقه عندما تفرض عليه طبيعة العمل أن يحيد عن الصراط المستقيم؟ وكيف سيواجه العائلة والأم والأخ الأكبر بعد المفاجآت التي اكتشفها؟.

أبطال مسلسل بطن الحوت

والمسلسل من بطولة: محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، يوسف عثمان، هاجر السراج، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، تامر حبيب، حسام الحسيني، حسن أبو الروس، آية عبد الرازق، وضيوف الشرف أمينة خليل وغادة عادل وبسمة وتامر حبيب وأحمد وفيق، ومن تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.



مواعيد عرض مسلسل بطن الحوت

ويتم عرض مسلسل بطن الحوت عبر منصة شاهد الإلكترونية في تمام الـ11 مساء بتوقيت القاهرة وفي الساعة الـ 12 منتصف الليل بتوقيت السعودية وفي الواحدة صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، حيث تم عرض أول 3 حلقات منه يوم الخميس الماضي.