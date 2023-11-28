أحمد السقا وطارق لطفي يتجاوزان التحديات ويعودا بقوة في مسلسل 'العتاولة'"

القاهرة - محمد ابراهيم - وقّع النجمان الكبيران أحمد السقا وطارق لطفي على انضمامهما إلى مسلسل "العتاولة"، الذي يُعدّ من أبرز الإنتاجات الرمضانية لعام 2024، بعد طول انقطاع، يعيد الثنائي الفني القوي جمعهما في قصة درامية جديدة، ويبدو أنهما على استعداد لتقديم ثنائية ملحمية عقب مرور أكثر من 25 عام على تعاونهما في “عن العشق والهوى” و"صعيدي في الجامعة الأمريكية".

تتنوع شخصياتهم ومهاراتهم الفنية، حيث يجمع المسلسل بين العاطفة والإثارة. وتأتي عودتهما بعد غياب سنوات، ما أثار توقعات الجماهير بأداء استثنائي في أحداث تتشابك بين الحب والتشويق.

تاريخ الصداقة الطويل بين السقا ولطفي يظهر جليًا في قرارهما بالتعاون من جديد، حيث لم يكتفيا بالنجاح الفني بل برزوا أيضًا في تكريمات مهرجان الفضائيات العربية الأخير.

من المتوقع أن يكون "العتاولة" من أبرز الإنتاجات الرمضانية لهذا العام، حيث يضع السقا ولطفي بصمتهما الفنية مجددًا في عالم الدراما المصرية، مما يجعل العمل محط أنظار الجماهير والنقاد.



آخر أعمال طارق لطفي



وفي سياق متصل، يعتبر آخر أعمال طارق هو مسلسل مذكرات زوج شارك في بطولته عدد كبير من النجوم بجانب طارق لطفي، أبرزهم عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، هناء الشوربجي، سماء إبراهيم نهى عابدين نادية رشاد، حازم إيهاب وچلا هشام والمسلسل مأخوذ عن كتاب مذكرات زوج للكاتب الكبير أحمد بهجت، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج تامر نادي، كما شارك بمسلسل ليلة السقوط، ويشاركه بطولته أحمد صيام، باسم ياخور كندة حنا، صبا مبارك، جواد الشكرجي، وخليل إبراهيم، ورياض شهيد تأليف مجدى صابر، وإخراج ناجي طعمى. ومحمد طعمة.

أعمال أحمد السقا

يذكر أن آخر أعمال أحمد السقا في السينما فيلم "العنكبوت" الذي تم عرضه في عيد الفطر الماضي، وشاركه البطولة منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وحصد عن دوره في هذا الفيلم جائزة أفضل ممثل سينما من مهرجان الفضائيات العربية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

أما عن آخر أعماله في الدراما، هو مسلسل «حرب»، مكون من 10 حلقات، والذي عرض خلال موسم رمضان 2023، وشارك في بطولة العمل كل من: محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.