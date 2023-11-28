"لا تجعل طرفا ثالثا بينك وبين شريك حياتك".. توقعات برج الثور 28 نوفمبر 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - عالم الأبراج واحد من أكثر العلوم التي تشغل بال الكثير من الأشخاص، ولكل برج الخصائص والسمات الخاصة به التي تميزه عن غيره، وهذه السمات تحدد شخصية كل شخص ينتمي لهذا البرج.

ويستطيع علماء الفلك توقعات ماسيحدث لأصحاب كل برج في يومهم في كلًا من الجوانب الصحية، العاطفية، المهنية وغيرها، وبعض الأشخاص يحرصون على معرفة هذه التوقعات لذا توفر جريدة "دوت الخليج" الإلكترونية لقرائها توقعات الأبراج التي ينتمون إليها.

السمات التي يتميز بها أصحاب برج الثور

يعتبر برج الثور من الأبراج الأكثر صدقًا كما يتميز أصحابه بالطيبة والإخلاص وقوة الشخصية والثقة بالنفس، تحمل المسؤلية بجانب أنه يمتلك عاطفة كبيرة تجعله دائمًا يسعى إلى مساعدة الاخرين والاستماع إلى مشاكلهم.

مشاهير برج الثور

عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد المغنية العالمية أديل الفنان عادل إمام الفنان نور الشريف الأديب العالمي طه حسين الأديب الإنجليزي ويليام شكسبير .

توقعات برج الثور يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

على الصعيد المهني:

لكى تتخلص من القلق حاول أن ترتب أفكارك وتحضر خططك، التى تساعدك على تحقيق الكثير من الإنجازات الكبيرة في الفترة المقبلة.

على الصعيد العاطفي:

لا تحاول أن تجعل هناك طرف ثالث بينك وبين شريك حياتك وتخلص من المشكلات بسهولة ويسر، وتجنب الدخول فى أى عواقب تتسبب فى مشاكل بينكما.

على الصعيد الصحي:

انتبه لوزنك وتخلص من التوتر، وحاول ألا تتناول أكلات دسمة فى أوقات متأخرة من الليل كى لا تزيد فى وزن جسمك، وتجنب السهر لفترات طويلة في الفترات المقبلة.