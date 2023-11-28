محمد منير برفقة حكيم في أحدث ظهور له (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الكينج محمد منير، صورة تجمعه بالفنان حكيم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع أكس تويتر سابقًا.





الكينج بصحبة حكيم في أحدث ظهور





وظهر منير في الصور برفقة حكيم، وعلق على الصورة قائلا: “‏سعدت بزيارة أخي وصديق عمري الفنان حكيم رفيق رحلة العمر”.





محمد منير يدعم القضية الفلسطينية





وكان قد طرح الكينج محمد منير، أحدث أعماله الغنائية، بعنوان “يا فلسطيني” والتي يدعم من خلالها القضية الفلسطينية، وشعب عزة فيظل الأحداث الجارية عليهم، من قِبل جيش الإحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.





كلمات أغنية يا فلسطيني لمحمد منير





يسكت يسكت رد الشعب

وفجأة يطرشقلك شرايينك

ياللي مخطط تلغي العدل

وشياطين الشر في تكوينك

يسكت يسكت الاستحمال

لما مراره يساوي الموت

ينتحر الصبر في فيضانه

وينفجر الشعب المكبوت

تسرق تحرق تقتل تهدم

وتتفنن في صنوف الغدر

آدي الشعب إن حب يرد

بحجارة بحجارة بحجارة

جندك تأمينك

يا فلسطيني يا فلسطيني ينصر دينك









آخر أعمال حكيم





يذكر أن حكيم طرح خلال الفترة الماضية مجموعة من الأغاني الناجحة وهي «مدلعة» و«حبايبنا» و«معلم» و«تزاولني» و«قول الله».





كلمات أغنية مدلعة





تقول كلمات أغنية مدلعة للنجم حكيم:

بص بص بص وبص

بص على الحلاوة بص على الجمال

بص على الشقاوة بنت الناس التقال

بص بص بص وبص

بص على الحلاوة بص على الجمال

بص على الشقاوة بنت الناس التقال

يا قشطة يا جامدة وكمان مدلعة

كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة

يا قشطة يا جامدة وكمان مدلعة

كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة

بت حلوة توب كنتالوب

لما شافتها قلبي راح مطبطب

قولي لو مكاني تعمل ايه

قولي لو مكاني تعمل ايه

نمرة صح لو تشوفها صح صح

كله جنب منها سيقى بح بح

هي احلى وردة في البوكيه