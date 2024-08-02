القاهرة - محمد ابراهيم - بكلمات مؤثرة تنعي الفنانة ياسمين عبد العزيز المنتج الراحل محمود كمال

في حالة من الحزن التي يعيشها الوسط الفني قامت الفنانة ياسمين عزيز بنعي المنتج الراحل محمود كمال الذي لقى مصرعه أمس الخميس في حادث سيارة مروع بمدينة الضبعة أسفر عنه فقدان أربعة من مشاهير الإنتاج الفني في مصر وهم حسام شوقي، محمود كمال، فتحي إسماعيل، وتامر فتحي.



منشور ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسمي على إنستجرام

ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مجموعة من الصور التي تجمعها بالمنتج الراحل محمود كمال وعلقت على الصور من خلال خاصية "الكابشن" بـ إنستجرام، وقالت:

"ايه يا حودة حتى انت كمان هتمشي مع حسام والله كتير اللي بيحصلي ده كتير عليا والله".

منشور الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

من ناحية أخرى كانت آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة ياسمين عبد العزيز في الدراما هو مسلسل بعنوان "ضرب نار" وقدمت من خلاله شخصية مهرة أبو الليل" وقد تم عرض المسلسل في موسم دراما رمضان للعام الماضي 2023 والذي شاركت فيه مع طليقها النجم أحمد العوضي، وحقق مسلسل ضرب نار نجاحا كبيرا وعلاقه تفاعلا جماهيريا عبر مختلف منصات التواصل الإجتماعي أثناء عرضه في شهر رمضان الكريم للعام الماضي.



طاقم عمل مسلسل ضرب نار

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل ضرب نار شارك فيه كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدي، إنتصار، ماجد المصري، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، مها نصار، تامر نبيل، تامر مجدي، تيسير عبد العزيز، وآخرين والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.