الحواجز تمنع آدم من الوصول لشقيقه.. أحداث الحلقة الثانية من "العودة"

القاهرة - محمد ابراهيم - احتوت الحلقة الثانية من مسلسل “العودة” على أحداث مشوقة وظهور مميز لعدد من الفنانين أبرزهم الفنان شريف سلامة والفنان حمزة العيلي والفنانة بسنت شوقي والفنان عصام السقا والفنان وليد فواز والفنانة القديرة صفاء الطوخي والفنان محمد رضوان غيرهم وفي هذا التقرير المُبسط يرصد “دوت الخليج الفني” أحداث الحلقة الثانية من المسلسل.

مسلسل العودة

أحداث الحلقة الثانية

بدات الحلقة الثانية بأن يذهب آدم إلي الفنان محمد رضوان ليسأله على شقيقه ويلتقي بحبيته بعد غياب سنوات وهي الفنانة تارا عماد ( كيان) وهي التي أرسلت إليه رسالة حتي يعود لينقذ شقيقه، ونذهب إلي مشهد آخر وتذهب هناء إلي تنفيذ قرار إزالة منزل هاشم والذي يجسد شخصيته الفنان حمزة العيلي، ويساعدها فيه العمدة والذي يجسد شخصيته الفنان عصام السقا، وفي منزل العمدة تتطلب زوجته منه العودة إلي محافظة القاهرة ليذهب نجلهم إلي المدرسة فيرفض لأن منصبه الجديد لا يسمح بهذا فترفض هي الأخرى، وفي مشهد آخر يؤدب العمدة فهيم وذلك بعد قرار إنفصاله عن زوجته ولا يعترض عن ذلك، ويسبب حرج لأهل الفتاة، وتذهب كيان في اليوم التالي إلي آدم لتخبره عن الذي تعرفه عن شقيقه وترآه نجلة خالتها سلمي وتذهب إلي والدة كيان وهاشم والتي تجسد شخصيتها الفنانة القديرة صفاء الطوخي، وتخبرها بأنها رآت كيان مع آدم يبحثان عن شقيقهم وقامت بالتقاط صور تجمعهم وتكشفها لخالتها، وتذهب والدة كيان لآدم وتطلب منه أن يغادر الأقصر ويترك نجلتها وأنها من المستحيل أن توافق عليه زوج لنجلتها، وفي مشهد آخر يذهب آدم إلي مكان عمل شقيقه ليسأل عنه فيقابله صديق له ويروي له قصة حدثت لشقيقه وأنه اختفي في يوم ما بعد مجيء شخص معاه إلي العمل وتشاجروا بعدها، ويطلب من زميل شقيق أن يأتي بكاميرات هذا اليوم ليتعرف على هذا الرجل ويذهب إلي منزله فيجد هذا الرجل في إنتظاره