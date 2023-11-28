سامي مغاوري ينضم لقائمة أبطال مسلسل "العتاولة"

القاهرة - محمد ابراهيم - انضم الفنان سامي مغاوري، لفريق عمل مسلسل "العتاولة" والذي من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل ويضم 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، يسرد قصة شقيقين هما السقا وطارق لطفي يدخلان في صراعات بالعمل ويظهران خارجين عن القانون.

تفاصيل مسلسل "العتاولة"

يضم المسلسل عددًا كبيرًا من الفنانين منهم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، حنان يوسف، هدى الإتربي، وعددا آخر من الفنانين، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شقيقان أعداء، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

مشاركة سامي مغاوري مسلسل “نعمة الأفوتاكو”

ويشارك الفنان سامي مغاوري، أيضا بمسلسل "نعمة الأفاكاتو" بطولة الفنانة مي عمر، ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم أبرزهم أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، وعددا آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

ما هي آخر أعمال سامي مغاوري؟

ويعد آخر أعماله هو فيلم البطة الصفرا، الذي عرض خلال الشهور الماضية، وضم الفيلم عددا كبيرا من النجوم أبرزهم غادة عادل، محمد عبد الرحمن توتا، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج عصام نصار، وتدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن.