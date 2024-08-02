شاهد.. درة تستعيد ذكريات فترة المراهقة

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة التونسية درة، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصيه علي موقع انستجرام، صورة من فترة طفولتها وفترة مراهقتها.

درة تستعيد ذكريات فترة المراهقة

ظهرت درة في الصور، مرتديه فستان من اللون البرتقالي، وتركت شعرها منسدلا، وهي تستعيد ذكريات طفولتها.

أحدث أعمال درة

ومن ناحية اخري، انتهت درة من تصوير مسلسل "الذنب" مع هاني سلامة، ميرهان حسين، ماجد المصري، بسنت شوقي، ريم سامي، طارق النهري، قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق، وتدور أحداثه في إطار تشويقي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية.

وايضا تشارك في فيلم جدران، والذي تدور أحداثه حيث تضطر ليلى إلى الإنتقال إلى منزل قديم بحثًا عن مستندات تثبت ملكيته لأمها، لكن هناك الكثير من المصاعب والمخاطر كانوا في انتظارها لتكتشف حقائق صادمه تخص هذا البيت، وشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم والنجمات.

نبذة عن مسيرة درة

بدأت درة مشوارها الفني في مصر عام 2007 بظهورها فى دور صغير بفيلم "هي فوضى" مع المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، إلا أنها لم تحصل على الكثير من الوقت لتنطلق بقوة في السينما إذ قدمت في نفس العام بعد ذلك البطولة النسائية أمام حمادة هلال في فيلم الحب كدة"، وفى العام التالى قدمت البطولة النسائية أيضًا أمام هانى سلامة في فيلم "الأولة فى الغرام"، وبعدها توالت مشاركاتها الفنية.

آخر أعمال درة

وكان آخر أعمال درة هو مسلسل "الأجهر"، الذي خاضت به السباق الرمضاني 2023 من بطولة عدد كبير من النجوم بجانب عمرو سعد ودرة، أبرزهم، سيد رجب، أنوشكا، عمرو عبد الجليل، أحمد مجدي، أحمد صفوت، نور النبوي، عارفة عبد الرسول، سارة سلامة، ناهد السباعي، الفنان القدير خالد زكي، الفنان القدير محمود قابيل والعمل من تأليف ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي.

قصة مسلسل الاجهر

وتدور احداثه في إطار إجتماعي شعبي وتدور أحداثه حول الشاب "يوسف" الذي يجد نفسه متهمًا بقتل أمه، وتدفعه الظروف للسفر متخفيًا في عدة دول إفريقية، وينضم في عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي للكشف حقيقة مقتل والدته.