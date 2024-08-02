فستان ابيض.. أحدث ظهور لـ نيكول سابا

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ نيكول سابا

وظهرت نيكول سابا في الصور بإطلالة مثيرة، بفستان جريئ باللون الابيض، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر ملفتة، ووضعت مكياجا متناسقة مع لون بشرتها.

أحدث أعمال نيكول سابا

ومن ناحيه اخري، طرحت الفنانة نيكول سابا أغنية جديده تحت عنوان "الكت كاتي"، من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال وتوزيع اماديو وتوزيع رقمي فيرال ويف، وجاءت كلمات الأغنية لتعلن نيكول حبها المطلق للصيف وملابسه وأسلوب حياته.

كلمات أغنية الكت كاتي:

الكت كاتي، والشط شاطي، ياصيف بحبك، مش عايز اشتي، انا بكره الغطا، وبحب البلبطة، يااخوانا البحر بيغسل، النفسية المحبطة، ويابحر قول ونادي، رقص موجك ع الهادي، وهاجيب عوامتي واجي، اصلا ده الشط شطي، البخت بختي، واليخت ياختي، والجو جوي، ظبطلي ضغطي، البخت بختي، واليخت ياختي، بشتري بالغالي، راحتي وانتختي

اخر أعمال نيكول سابا

وكان اخر أعمال نيكول سابا هي أغنية باسم" خِلصت خلاص"، مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.

نبذة عن نيكول سابا

بدات نيكول سابا مشوارها في مجال عرض الأزياء هي وشقيقتها نادين لأكثر من عشر سنوات في القاهرة في عام 1997 شاركت كموديل في فيديو كليب عيني للفنانين هشام عباس وحميد الشاعري، في عام 1998 اختارها غسان الرحباني لتكون عضو في فرقة فور كاتس بعد انسحاب رولا بهنام حيث كان يبحث عن فتاة جميلة تجيد الغناء والرقص، قدمت معهم ألبومين تيك تيك سنة 1998 والبوم ليل نهار سنة 2000،دخلت مجال التمثيل صدفة عندما جاءتها فرصة العمل مع النجم عادل إمام بعد ان شاهد صورتها على غلاف إحدى المجلات لإنه عندما شاهد صورتها شعر أن ملامحها تناسب الشخصية، تمتلك مقومات جمالية كانت سببا في وصولها إلى عالم الشهرة والنجومية حينما اختارها الزعيم عادل امام لتشاركة بطولة فيلم “التجرية الدنماركية”.