بيونسيه تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها الوثائقي الجديد Renaissance

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت النجمة الكبيرة بيونسيه بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Renaissance، الذي يطرح كفيلم وثائقي عن الجولة الفنية التي نظمتها بيونسيه للاحتفال بأحدث ألبوماتها الغنائية.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، الفيلم ضم أبرز اللقطات من كواليس الرحلة الغنائية التي نظمت خلالها بيونسيه مجموعة كبيرة من الحفلات.

والعرض الخاص حضرته بيونسيه بإطلالة فضية أنيقة من تصميمات دونتيلا فيرزاتشي.

مشاريع وثائقية أخرى

وكان قد دفع العرض الخاص للفيلم الوثائقي الجديد عن حفلة تايلور سويفت الموسيقية Eras Tour، المنتجين لاحد اهم أفلام الرعب المنتظرة، لتغيير موعد طرحه للعرض بصالات العرض حتى لا يتأثر بالإيرادات.

وبحسب ما ذكرت "ديلي ميل"، فإن منتجين فيلم الرعب الجديد The Exorcist: Believer، اتخذو قرار بتأجيل عرض فيلمهم الجديد، من يوم 13 أكتوبر، الذي تم اختياره ليكون موعدًا لعرض الفيلم الوثائقي عن الجولة الفنية الخاصة بتايلور سويفت.

وأعلن المنتجين للفيلم أن موعد عرضه بصالات العرض سيتم تقديمه ليكون 6 أكتوبر، حتى تكون له فرصة جيدة لعرضه وتحقيق إيرادات إيجابية.

جديد تايلور سويفت

وكانت قد طرحت النجمة تايلور سويفت أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب، لنسخة معاد توزيعها من أغنية Karma التي طرحتها تايلور ضمن أغنيات أحدث ألبوماتها.

الأغنية طرحتها تايلور عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب أمس السبت، وحتى الآن حققت نسبة مشاهدات 5.6 مليون مشاهدة.

ويشارك تايلور في أداء الأغنية، مؤدية الراب Ice Spice، ضمن نسخة موسيقية شهدت معالجة مختلفة عن النسخة الأصلية من الأغنية.