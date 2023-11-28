إصابة محمود ياسين جونيور بإصابة وجدته شهيرة تعلق

الرياض - محمد الاطلسي - تعد حكاية “عيشها بفرحة” آخر أعمال محمود ياسين جونيور، والتي تأتي ضمن سلسلة حكايات المسلسل المستوحاة من كتاب “55 مشكلة حب” للكاتب مصطفى محمود. يشارك في المسلسل أيضًا كل من الفنان هاني عادل، هبة مجدي، نور إيهاب، حسن أبو الروس، حنان سليمان، وعدد من الفنانين الآخرين.كشفت الفنانة شهيرة عن تعرّض حفيدها، الفنان الشاب محمود ياسين جونيور، لكسر في إحدى قدميه بعد تحقيقه لنجاح كبير في مسلسل “حكاية عيشها بفرحة”، الذي يعتمد على حكايات مستوحاة من كتاب “55 مشكلة حب”.

قامت شهيرة بنشر صورة لمحمود ياسين جونيور على حسابها في فيسبوك، حيث يظهر وهو يستند على عكاز بعد تجبيس قدمه بسبب الكسر. قدّمت شهيرة التعليقات على الصورة، متمنيةً الشفاء العاجل لحفيدها وثناءً على لطف وكرم الله.