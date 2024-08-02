بكلمات مؤثرة.. شيكو يودع المنتج تامر فتحي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان شيكو عن حزنه الشديد بعد وفاة المنتج تامر فتحي بحادث أليم، أثر انقلاب السيارة به هو والمنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل، أثناء عودتهم على طريق الضبعة أمس.



حيث شارك "شيكو"، جمهوره بصورة تجمعه بالراحل تامر فتحي من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:"حبيبي يا تامر…الله يرحمك…اشهد بأنك واحد من أجدع وأرجل وانظف الناس إلى أنا اتعاملت معاها في الشغل وبرة الشغل…هتوحشنا يا صاحبي أوي ربنا يصبرنا علي فراقك ويصبر أهلك وحبايبك…مع السلامة يا تيمو الفاتحة".



تعليقات الجمهور على منشور شيكو

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته يارب العالمين، اللهم اجعله من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال شيكو

والجدير بالذكر أن آخر أعمال شيكو، مسلسل خالد نور وولده نور خالد، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي وقت عرضه في رمضان 2024.



أبطال خالد نور وولده نور خالد



مسلسل خالد نور وولده نور خالد، بطولة شيكو، كريم محمود عبدالعزيز، دنيا ماهر، آية سماحة، إلى جانب العديد من ضيوف الشرف وهو من إخراج محمد أمين، في أول تجربة إخراجية له في الدراما.