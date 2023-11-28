اليوم .. بدء فعاليات المشغل السينوجرافـي والإخراجي بصور

صورـ عبدالله باعلوي:

تبدأ اليوم بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية فعاليات المشغل السينوجرافي والإخراجي التي تستضيفه جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصور خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر وبمشاركة 40 طالبا وطالبة من مختلف فروع الجامعة.

ويأتي المشغل ضمن رزنامة فعاليات عمادة شؤون الطلبة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وهو واحد من الفعاليات التي تنظمها العمادة، والتي تهدف لصقل مواهب الطلبة في مختلف المجالات العلمية والثقافية والفنية، وينفذه الدكتور شبير بن عبدالرحيم العجمي، حيث يعد هذا المشغل تمهيديا للمهرجان المسرحي الذي يتنافس فيه عشرة عروض مسرحية من فروع الجامعة.

وقال الدكتور راشد بن ناصر بن راشد المطاعني مساعد رئيس الجامعة بصور عن استضافة الجامعة لهذا الحدث الثقافي للإعـلام: يعد الفن المسرحي من أهم الفنون الأدائية وذلك لتجسيده الواقع بصور متعددة، ولاحتكاكه بمشكلات المجتمع، كما أنه ليس فنا ارتجاليا، بل هو فن قائم على علم ومعارف وتجارب تبلورت على مر السنين، ولهذا جاء هذا المشغل ليضع أمام الشباب الراغب في ممارسة الإخراج وصناعة العرض المسرحي ومعالجة الجوانب التي تواجه العمل المسرحي كافة، بدايةً من الفكرة التي تراود ذهن المخرج ودخولها حيز التنفيذ، حتى بداية العرض، متطرقا إلى أدق تفاصيل العمل من سينوجرافيا وفضاء العرض، مع شرح لأداء الممثل المسرحي وحركات جسده على خشبة المسرح ودعمها بالتطبيق العملي على مشاهد مختارة من المسرح العالمي.

? شبيرالعجمي

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