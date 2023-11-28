نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق عبدالعزيز يجمع الوسط الفني بالكامل في مراسم عزائه (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ مساء اليوم مراسم عزاء الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، وسط حضور ضخم وكبير من الوسط الفني وصناعة بالكامل، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص عدد كبير من النجوم وصناع الفن على التواجد وتقديم واجب العزاء، ومساندته نجله واشقائه، وكان يغلب على النجوم شعور الحزن والصدمة في وداع زميلهم النجم الراحل.

وشهدت مراسم العزاء انهيار عدد من النجوم أبرزهم هنيدي وخالد الصاوي وأيضًا عمرو عبدالجليل، والفنانة لقاء الخميسي ودنيا عبدالعزيز.

وعلى الجانب الآخر وقف كلا من النجم محمد رياض وأحمد خالد صالح وهنيدي والسقا بجانب نجل الراحل واستقبال العزاء معه.

الوسط الفني في حضور عزاء طارق عبد العزيز:

وحضر العزاء كلا من هنيدي، خالد الصاوي، أحمد السقا، محمد محمود عبدالعزيز وشقيقه كريم، لقاء الخميسي، سلوي محمد علي، سلوي عثمان، أيتن عامر، شريف منير، صناع عمل مسلسل بقينا اتنين، محمود عبدالمغني، محمد الغيطي، ومجموعة من الإعلاميين والكتاب، صلاح عبدالله، محمد جمعة، هاني سلامة، الشيف الشربيني، محمود عامر، دينا، صبري فواز، سامح الصريطي،سيد رجب، هنادي مهني، الإعلامي عمرو الليثي، بسمة، مصطفى قمر ونجله، هاني رمزي، وغيرهم.

كواليس وفاة طارق عبدالعزيز على لسان شريف منير

وفي سياق آخر تحدث الفنان شريف منير عن كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب.

تصريحات شريف منير:

وقال شريف:" النهاردة كان عندنا تصوير في فيلا في أكتوبر المفروض إنها الديكور بتاع "طارق" الله يرحمه اللي كان بيلعب شخصية شريف.. وهو گان في حالة تألق عالية جدًا جدًا وكان في حالة نفسية كويسة نشيط وبيهزر

وأضاف:" بعدين في مشهد بعمله أنا وهو وممثلة شابة اسمها نانسي، المفروض أن هي بتيجي ترن الجرس ويروح هو يفتح الباب علشان يقابلها وأنا بخشلهم من الكادر بقول جملتين مني ليها بعدين هو بيسيبنا وبيخرج

وتابع:" عملنا بروفا وصورنا مرة فـ أستاذ طارق رفعت المخرج قال عايزين نعمله مرة كمان، وقفنا وجهزنا ولسه هنقول أكشن لقيت طارق جه ناحيتي، لما جه ناحيتي أنا شفت لونه بيروح فجأة سند عليا ولقيته قعد على كرسي وسند دماغه على واحد قصاده

واختتم كلماته:" قولتله ايه يا طارق في ايه قالي مش قادر اقف على رجلي، بعدله لقيت وشه أصفر أصفر أصفر بعدين أبيض أبيض أبيض بدأ يثلج بدأ يروح مننا

نزلته عالارض رفعت رجله وحاولت أدلك له قلبه كذه مرة وعينه مرفوعه فوق أنا مش قادر أقول إن حصل حاجة.. فتحت القميص حطيت ودني على صدره علشان اسمع ضربات قلبه مسمعتش حاجة

فكلهم قالوا يلا بسرعه نشيله نروح على اقرب مستشفى جريوا كلهم بالعربية وبعديها احنا حصلناها.. رحنا لكن قالوا هو جاي أنه متوفي يعني زي ما أنا حسيت

وفاة طارق عبد العزيز:

ويذكر أن توفي أمس الفنان طارق عبدالعزيز عن عمر يناهز 55 عامًا بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة، أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "بقينا اتنين"، والذي من المقرر عرضه قريبا على الشاشة، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة الشيخ زايد.