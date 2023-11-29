نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية نيللي كريم في فراولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد النجمة نيللي كريم لبدء تصوير مشاهدها من مسلسلها الجديد، والذي يحمل اسم "فراولة"، وسوف يبدء تصوير مشاهد العمل نهاية ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن تشارك به في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024.



ما هي تفاصيل شخصية نيللي كريم ضمن أحداث مسلسل "فراولة"؟

تجسد الفنانة نيللي كريم، خلال الأحداث، دور ابنة حارس عقار في منطقة الزمالك، وتظهر أيضًا بدور قارئة فنجان، ومع مرور الوقت تصبح خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر.



ما هي أحدث أعمال نيللي كريم في السينما؟



وفي سياق آخر، يعرض للفنانة نيللي كريم، حاليًا في دور العرض السينمائية فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر بالسينمات، والفيلم يضم عدد من الفنانين أبرزهم محمد فراج، طه دسوقي، بيومي فؤاد، محمد عبد العظيم، كما ظهرت بسنت شوقي كضيفة شرف في الفيلم، وتم ترشيح الفيلم لتمثيل مصر في الأوسكار، والعمل من تأليف وإخراج عمر هلال.

نيللي كريم

فيلم "ع الزيرو":

وشاركت الفنانة نيللي كريم، مؤخرًا في فيلم "ع الزيرو" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في السينما، وضم الفيلم عدد من الفنانين منهم چومانا مراد، نيللي كريم، محمد رمضان، الطفل منذر مهران، شريف دسوقي، كما ظهر في الفيلم عدد من النجوم كضيوف شرف، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.



فيلم "هابي بيرزداي"

وتستعد الفنانة نيللي كريم لبدء تصوير فيلمها الجديد، والذي يحمل اسم "هابي بيرزداي" خلال الفترة القادمة، وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي تشويقي، ويشارك في الفيلم كل من شريف سلامة وحنان يوسف.



ما هي آخر أعمال نيللي كريم في الدراما؟

وفي سياق آخر كان مسلسل "عملة نادرة" والذي عرض في الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2023، هو أخر أعمالها الدرامية، وقد حققت نيللي كريم نجاحًا كبيرًا وقت عرض المسلسل.

نيللي كريم



مسلسل "عملة نادرة"

ينتمي مسلسل "عملة نادرة" إلى الدراما الصعيدية، حيث ظهرت نيللي كريم ضمن أحداث المسلسل لأول مرة بشخصية إمرأة صعيدية.

وضم مسلسل "عملة نادرة" عدد من الفنانين منهم: جمال سليمان، كمال أبو رية، أحمد عيد، فريدة سيف النصر، چومانا مراد، محمد لطفي، مريم الخشت، هشام عاشور، ندى موسى والفنان علي الطيب، والعمل من تاليف مدحت العدل واخراج ماندو العدل.