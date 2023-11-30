الأوبرا تحتفل بعيد الطفولة في الإسكندرية

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أحمد جودة - القاهرة - احتفالًا بأعياد الطفولة أقامت دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا لطلاب مركز تنمية مواهب أوبرا الاسكندرية تحت اشراف الدكتور هدى حسني في الساعة الثامنة أمس الأربعاء 29 نوفمبر علي مسرح سيد درويش (أوبرا إسكندرية).

الأوبرا تحتفل بعيد الطفولة بفصل الباليه

وتضمن الحفل فاصلًا لطلاب فصل البالية تدريب الدكتور عصام عزت وضم مقتطفات من اجمل تابلوهات الباليهات الكلاسيكية والمعاصرة ومنها دون كيشوت، الجمال النائم، دون كيشوت، لابايادير، سبارتاكوس، كوبيليا،ديانا واكتيون، رقصة مجرية.

الأوبرا تحتفل بعيد الطفولة بفصل البيانو



أما الفاصل الثاني الذي قدمه طلاب فصل البيانو تدريب أميرة رفعت تضمن باقة من أجمل مؤلفات البيانو لكبار المؤلفين العالمية والعربية منهم بيتهوفن، باخ، موتسارت، خاتشاتوريان، فرانز ليست، شوبان، الرحبانيه وعمر خيرت.

أداء كل من: نسمة محب، جنا خليل، جنا هلالي، هنا مصطفي، هيا حازم، مارلي باهر، نور سعيد، نورسين سعد، أروي سعيد، جومانا عامر، هنا كامل، اندريا عدلي، ليالي محمود، مريم محمد، خديجة هاني، مينا جورج، دارين اسلام، هنا خيري، رغدة مصطفي، فرح رامي، ناردين جورج، مارك سليم، احمد شامل.

حفل أو ركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية

يذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية أحييت حفلًا بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، ومشاركة عازفة الفلوت صفاء عبد الرحمن، ويلعب دور الراوى محمد حسنى، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

وتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال فى القالب الكلاسيكى لمؤلفين مصريين منها: رؤية جديدة لدور العفو يا سيد الملاح لـ نادر عباسي، ومتتالية الفرسان لـ خالد شكرى، وشخصيات من الحارة لـ محمد سعد باشا، ومتتابعة صغيرة للوتريات لـ جمال عبد الرحيم، والبداية -النهاية - ربما لـ شريف محيي الدين، ورباعيات صلاح جاهين لـ راجح داود.