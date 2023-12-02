غدًا.. فرقة الموسيقى العربية للتراث تحيي ذكرى ميلاد فايزة أحمد على مسرح الجمهورية

القاهرة - محمد ابراهيم - استمرارًا لخطة دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والهادفة إلى الاحتفاء برموز الموسيقى والغناء وبمناسبة ذكرى ميلاد كروان الشرق فايزة أحمد تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث حفلًا بقيادة المايسترو محمد الموجي، وذلك في الثامنة مساء الأحد الموافق 3 ديسمبر على مسرح الجمهورية.

أبرز أعمال فايزة أحمد

يتضمن البرنامج فاصلًا لنخبة مختارة من أعمال المطربة الراحلة التى تعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء، أما الفاصل الثاني يضم مجموعة من الروائع الغنائية الشهيرة، أداء أنغام مصطفى، رضوى سعيد، حنان عصام، نهى حافظ، محيى صلاح، أحمد صبري، مازن دراز وأحمد محسن.

نبذة عن فايزة أحمد

أما فايزة أحمد أحد أهم إعلام الغناء العربي، ولقبت بكروان الشرق، ولدت في ديسمبر عام 1934 في صيدا بلبنان وقررت احتراف الغناء فى عمر 11 عامًا، تقدمت للإذاعة اللبنانية ونجحت واعتمدت كمطربة وأدت بعض الأعمال ثم تقدمت للإذاعة المصرية والتقت بالموسيقار الراحل محمد الموجي فشكلا خطًا غنائيًا يميزها عن غيرها من خلال عدة أغاني أحدثت ضجة فنية، لحن لها أيضًا كل من كمال الطويل، محمود الشريف، محمد الموجي، محمد عبد الوهاب، محمد سلطان ورياض السنباطى ثم التقى بها بليغ حمدي وقدم لها عدة أغانى بعدها اتجهت للتمثيل السينمائى وشاركت في ستة أفلام منها أنا وبناتي ومنتهى الفرح، رحلت عن عالمنا في 24سبتمبر عام 1983.