حديث عفوي بين ياسمين صبري وجوني ديب جعلها تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم الفنانة ياسمين صبري تريند منصة اكس، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لها ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثالثة، وجمعها الفيديو بالنجم العالمي جوني ديب في حوار عفوي بينهم وممتع بينهم.

إطلالة ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر:

وقد تألقت ياسمين خلال المهرجان بأكثر من إطلالة متنوعة، وأشاد بها عدد كبير من الجمهور، ووصفوا إطلالتها بأنها مميزة وجذابة، حيث ظهرت خلال الافتتاح بفستان أسود، وجاءت إطلالتها الثانية بعباية تحمل اللون الابيض والاسود، لتكون إطلالتها الثالثة بفستان من اللون الفيروزي.

وفي سياق آخر ظهرت ياسمين بجلسة حوارية ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وكشفت من خلال الجلسة عن طريقتها في مواجهة ضغوط الحياة والعمل.

وقالت: "الحياة مش مستاهلة إن الواحد يقطع نفسه أو يعيش في ضغط، الحياة قصيرة جدا مهما طولت".



وأضافت: "الإنسان المفروض يعيش محترم نفسه وعنده راحة نفسية، وتكون رحيم مع نفسك، ليس في سبيل دور تتعب نفسك نفسيا، وتتعامل مع ناس صعبة أو شرسة أو لسانها حاد، لا متشكرين جدا".

ياسمين صبري

أعمال قادمة لـ ياسمين صبري:

ويذكر أن تنتظر الفنانة ياسمين صبري عرض أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل إسم "أبو نسب" في دور العرض السينمائي المصرية بتاريخ 21 ديسمبر المقبل، وفي جميع دول العالم بتاريخ 28 ديسمبر.

تدور أحداث أبو نسب في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال، ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري، التي تجسد شخصية لايف كوتش.





أبطال فيلم" ابو نسب"

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامى إمام.

آخر أعمال ياسمين صبري:

وجدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري هو فيلم "البعبع" الذي طرح في موسم عيد الأضحي الماضي، وشارك في بطولته كلا من أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، وغيرهم من النجوم، وحقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائية.