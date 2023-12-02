رضوى عطا.. حضور مميز في قمة "إيجيبت أوتوموتيف" لتفعيل رؤية مصر 2030 (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - قدمت الإعلامية رضوى عطا مؤتمر الدورة الثامنة لقمة "إيجيبت أوتوموتيف" السنوية للسيارات، تحت عنوان "الصناعات المغذية بوابة التصدير لإفريقيا والعالم"، بفندق الفور سيزون.

رضوى عطا

إيجيبت أوتوموتيف ورؤية مصر 2030

المؤتمر أقيم برعاية وزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، تماشيًا مع إستراتيجية الحكومة المصرية وخططها التنفيذية لتفعيل رؤية مصر 2030 في أن تتحول إلى مركز صناعي واقتصادي للأسواق الإفريقية والعالمية.

رضوى عطا

الإعلامية رضوى عطا

أبهرت الإعلامية رضوى عطا الحضور بإطلالتها الأنيقة، وتمكنها من إدارة المؤتمر بكفاءة واقتدار. حيث حرصت على التفاعل مع الحضور، وطرح الأسئلة المهمة على المتحدثين، مما ساهم في إثراء النقاش وتحقيق أهداف المؤتمر.

وناقش المؤتمر دور الصناعات المغذية في تعميق المنتج المحلي والتعرف علي آليات زيادة حجم الإنتاج ودور الصناعات المغذية للسيارات في فتح باب التصدير.

رضوى عطا

أهمية صناعة السيارات في الاقتصاد المصري

وفي ختام المؤتمر، وجهت الإعلامية رضوى عطا الشكر للمتحدثين والحضور، مؤكدة على أهمية صناعة السيارات في الاقتصاد المصري، وضرورة دعمها من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

رضوى عطا

مشاريع رضوى عطا الجديدة

جدير بالذكر أن الإعلامية الشابة رضوى عطا التحقت مؤخرًا بقناة إكسترا نيوز كمذيعة أخبار، وتستعد حاليًا لتحضير برنامج توك شو.

رضوى عطا عملت سابقًا في عدة محطات إعلامية منها: مذيعة راديو لأكبر المحطات الإذاعية، كما قدمت العديد من البرامج عبر القناة الأولي والقناة الثانية والقناة الفضائية المصرية، كما أيضًا قدمت برنامج توك شو عبر قناة صدي البلد.