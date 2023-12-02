نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنا اللي هعمل قصة حياتي.. نبيلة عبيد تكشف عن مصير عمل سيرتها الذاتية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت الفنانة نبيلة عبيد، عن سعادتها بتكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الثالثة والتي تقام حاليًا في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى حديثها عن لقب نجمة مصر الأولى، وتفاصيل تقديمها سيرتها الذاتية.

تصريحات نبيلة عبيد

وتحدثت نبيلة عبيد في تصريحات تلفزيونية، قائلة: كنت مرعوبة وأنا رايحة في الطريق علشان اتكرم، ولكن الكلام اللي اتقال خلاني سعيدة وفخورة، الفترة اللي أنا اشتغلت فيها كانت كلها عن المرأة، أنا عاملة أكثر من 90 فيلم وبدأت مع الأدباء الكبار زي محمود أبو زيد ووحيد حامد ومصطفى محرم، كل دول كانوا بيكتبوا للمرأة، فأنا كان عندي حصيلة كبيرة من أفلام المرأة، والحمد لله الناس فاكرة أفلامي وبتتكلم عليها.

وأضافت: في بعض الأفلام عملتها في سوريا ولبنان ومعجبتش الناس، وأنا محبتش نفسي في المكان ده، وغيرت الطريق خالص وروحت لـ إحسان عبد القدوس وخدت روايات وخدت الطريق ده، أنا أفلامي كلها كانت بتجيب فلوس.

كما تحدثت نبيلة عبيد عن لقب نجمة مصر الأولى، قائلة: أنا كنت مخضوضة وخايفة من لقب نجمة مصر الأولى وقولت هيقولوا عليا إني مغرورة، ولكن قالولي تستاهلي اللقب، لأن أنا كنت الأولى في البيع، وأنا مع أن محمد رمضان نمبر وان لأنه أول واحد في القائمة، هو بيبع كويس والناس بتحبه.

وأشارت نبيلة عبيد إلى أن المخرج من أهم عناصر العمل، موضحة: الأفلام اللي بتتعرض عليا دلوقتي بفكر أني لازم أكون في وسط شباب ولكن ببقى خايفة لأن آخر مخرج اشتغلت معاه كان سعيد مرزوق، مين هيبقى بعده؟ أنا مؤمنة بالمخرج والورق دول اللي يخلوني أقول حاضر واشتغل وأنا مرتاحة، طبعًا مش هعمل أدوار زي الأول ولكن في أم بتطلع، لازم الشخصيات تتوظف علشان يمزجوا الجيل القديم بالجديد، أنا مؤمنة بالجيل الجديد وبيعملوا حاجات حلوة.

أما عن تقديمها سيرتها الذاتية في عمل فني، فعلقت نبيلة عبيد: دينا الشربيني كانت عرضت أنها تعمل قصة حياتي، ولكن أنا اللي هعمل قصة حياتي ولكن مش دراما وأنا اللي هحكيها تفاصيل المجهود الفني، أنا كنت بتحمل كتير أوي ولما وصلت لكل ده كان بالتعب.

حضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي



وحرص العديد من نجوم الفن على حضور المهرجان من جميع أنحاء العالم ومنهم: نبيلة عبيد، جوني ديب، شيرين رضا، لبلبة، نادين نسيب نجيم، ماجي بو غصن، محمد ثروت، ياسمين رئيس، قصي خولي، هادي الباجوري، دانييلا رحمة ياسمين صبري، أمينة خليل، عادل كرم، مريم أوزيرلي، ليلى علوي، وويل سميث، دينا الشربيني، شارون ستون، رانفير سينج، مايا دياب، حسن أبو الرووس، داليا مبارك، محمد عبد الرحمن توتا، ظافر العابدين، هند صبري، والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما.



تفاصيل مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي تقام في الفترة من 30 نوفمبر حتى 9 من ديسمبر المقبل، وتشهد مشاركة عدد ضخم من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، كما سيتم تكريم عدد من نجوم العالم، بينهم: ديان كروجر، رانفير سينج، عبد الله السدحان.

وافتتح مهرجان البحر الاحمر، العرض العالمي الأول لفيلم "حوجن"، وهو من إخراج ياسر الياسري، بطولة براء عالم، نايف الظفيري، نور الخضراء، العنود سعود، محسن منصور، الفيلم مستوحى من رواية إبراهيم عباس.

