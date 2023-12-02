نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمينة خليل: 'خرجت من القالب اللي الجمهور دايمًا بيشوفني فيه وقدمت الأكشن في شماريخ' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت أمينة خليل عن كواليس مشاركتها في فيلم شماريخ، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم بحضور أبطال العمل، على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وقالت ‘أمينة’، إن شماريخ ووش في وش، تجربتين مختلفتين تمامًا وصورناهم في نفس التوقيت، لأن وش في وش، صورناه داخل لوكيشن واحد، بينما شماريخ صورناه في أماكن مختلفة وحقيقية، وهو الأمر الذي كان من أكثر عناصر الجذب بالنسبة لي في هذه التجربة، حققت حلمي بتقديم الأكشن في فيلم شماريخ، حيث أنني لم أقدم هذه النوعية من قبل'.

امينة خليل عن الأكشن: أتدرب على كيفية الحركة حتى لا أتعرض لأي إصابة

واضافت ‘خليل’، قدمت أكشن بسيط في لص بغداد مع محمد إمام، وعندما قرأت السيناريو لم أستطع تصنيفه، حيث وجدت به مشاهد دراما ورومانسي وحركة، ولكني كنت سعيدة، لأن هذا الأمر يعطي الممثل مساحة كبيرة للإبداع، استسلمت للدور، وتدربت على الأكشن، ولكن التركيز لم يكن على حركات الضرب، بل كنت أتدرب على كيفية الحركة حتى لا أتعرض لأي إصابة، كما أنني كنت حريصة على الخروج من القالب الذي اعتاد الجمهور أن يراني به.

قصة فيلم شماريخ

تدور الأحداث حول الابن غير الشرعي- (رؤوف)- الذي يطمح في اعتراف والده تاجر المخدرات (سليم أهل) به، فيعمل معه ويساعده في أعماله القذرة، ويكلف بمهمة اغتيال بعض الأشخاص، وعندما يأمره والده بالتخلص من (أمينة)- ابنة أحد أعدائه السابقين، يجد نفسه في موقف صعب، وغير قادر على استكمال مهمته، بل يساعدها على الهروب من براثن والده - قاسي القلب، وتتطور الأمور عندما يقع في حبها.

أبطال فيلم شماريخ

ويعرض الفيلم للجمهور في السينمات، يوم 7 ديسمبر المقبل، ويشارك في بطولته آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

اخر اعمال الفنانة أمينة خليل

يذكر ان اخر اعمال الفنانة أمينة خليل هو مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الهرشة السابعة" وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، وكان يشاركها البطولة محمد شاهين، أسماء جلال، علي قاسم، وآخرين، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وكان آخر أعمالها السينمائية فيلم "وش في وش" مع النجم محمد ممدوح، والذى حقق نجاحًا كبيرًا في السينمات، وشارك في بطولة الفيلم كلا من أنوشكا، بيومى فؤاد، أحمد خالد صالح، وسلوى محمد على، وخالد كمال، ومحمد شاهين، وأخرون، والفيلم من إخراج خالد الحلفاوي.