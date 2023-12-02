نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصابة نجل أحمد عز وزينة بكسر في يده اليمنى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة زينة والنجم أحمد عز منذ قليل إصابة أحد نجليها التؤام في ذراعه، أثناء اللعب مع زملائه في المدرسة، وذلك عبر استوري على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مطالبة جمهورها بالدعاء له بالشفاء العاجل.

فنشرت زينة صورة يد نجلها أثناء تواجدهما في أحدى المستشفيات، والذي اظهرت اصابته بكسر في ذراعه الأيمن، وذلك عبر خاصية “الاستوري”، وعلقت: "الحمد لله ألف حمد".

شاركت الفنانة زينة، جمهورها مجموعة من الصور،من كواليس فيلمها الجديد الذي تشارك به ويحمل اسم "الاسكندراني"، بطولة الفنان أحمد العوضي.

فيلم الإسكندراني

وظهرت زينة في الصور بإطلالة هادئة،من كواليس الإسكندراني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: "فيلم الإسكندراني، زينة، قمر".

أبطال فيلم الإسكندراني

وانتهت زينة مؤخرًا من تصوير فيلم "الإسكندرانى" مع المخرج خالد يوسف، وتأليف أسامة أنور عكاشة ويشارك فيبطولته أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان،محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

زينة تساند الشعب الفلسطيني

كما شاركت الفنانة زينة مجموعة من الصور لها برفقة أولادها التؤام عز وزين، وذلك خلال مشاركتها برفقتهم في جمعية الهلال الأحمر، وعلقت على الصور قائلة: "أحلى حاجة حصلت في زيارة النهاردة لي جمعية الهلال الأحمر مش بس إن عز وزين كانوا معايا بس.. أحلى حاجة اننا أول ما وصلنا دخلت المعونات المصرية لاخواتنا في فلسطين لقطاع غزة الف حمد وشكر لله.

وأردف زينة: "تجربة لن ننساها أنا وولادي اللي يقدر يروح وياخد ولاده ويتبرع.. لازم نعلم ولادنا اللي اتعلمناه من اهلنا، شكرًا جمعية الهلال الأحمر المصري على مجهودهم شكرا لكل الشباب والشابات المتطوعين تحيا مصر”.