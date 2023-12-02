محمد إمام يشوق جمهوره للإعلان الرسمي لفيلم "أبو نسب"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان محمد عادل إمام “أبو نسب”، والمقرر عرضه في جميع دور العرض السينمائي يوم 21 ديسمبر المقبل، ويشاركه في بطولة العمل الفنان ماجد الكدواني والفنانة ياسمين صبري، حيث كتب عبر حسابه: "انتظروا الإعلان الأول لفيلم ابو نسب.. غدًا الأحد الساعة 3 عصرًا".

وكان قد شوق الفنان محمد إمام جمهوره لـ فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “أبو نسب”، والمقرر عرضه في جميع دور العرض السينمائي يوم 21 ديسمبر المقبل، ويشاركه في بطولة العمل الفنان ماجد الكدواني والفنانة ياسمين صبري.

بفستان فرح وبدلة.. محمد إمام يروج لفيلم "أبو نسب"

ونشر الفنان محمد إمام، البوستر الرسمي لفيلمه، وظهر فيه وهو مرتديًا بدلة زفاف ويجلس بجانب ياسمين صبري وهي ترتدى فستان زفاف أبيض وتحمل باقة ورد وفي خلفهما الفنان ماجد الكدواني ويحمل مسدسًا ويوجهه نحو الأخير، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلق عليه قائلًا: “توكلنا على الله أبو نسب، معادنا 21 ديسمبر بجميع دور العرض في مصر، و28 ديسمبر في كل الوطن العربي”.

أحداث فيلم "أبو نسب"

"أبو نسب" فيلم كوميدي يدور حول شخصية طبيب أطفال والذي يجسد شخصيته محمد إمام، ويتزوج من ياسمين صبري، وتجسد وفاء عامر دور والدة زوجته، ويدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.

أبطال فيلم أبو نسب

"أبو نسب" من بطولة النجم محمد عادل إمام والفنانة ياسمين صبري، ويعد هذا العمل التعاون الثالث بينهم فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحققا نجاحًا هائلًا، ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم "ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، ماجد المصري، محمد لطفي"، بالأضافة لعدد آخر من نجوم الوسط الفني، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.