أمل مصطفى محمود عن والدها: "عاشق للفن..وعلاقته بـ عبد الوهاب استمرت رغم خلافهما"

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة خاصة مليئة بالأسرار حلت الأستاذة أمل مصطفى محمود في ضيافة الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج «معكم» على قناة ON.

كشفت الأستاذة أمل مصطفى محمود تفاصيل علاقة والدها المفكر الراحل مصطفى محمود بالمجال الفني، موضحة أنه كان عاشقًا للأدب والفن بكل أنواعه.

كما صرحت أمل خلال لقائها في برنامج “معكم” أثناء حديثها عن والدها الراحل أن كان يكتب نقدًا للأعمال الفنية، وهو ما جعله يتعرّف على الموسيقار محمد عبد الوهاب، وتنشأ صداقة بينهما، لم تنته رغم التغير المستمر في أفكار والدها.

ابنة مصطفى محمود تكشف علاقة والدها بموسيقار الأجيال

كما كشفت عن علاقة والدها بالموسيقار عبد الوهاب قائلة: “عبد الوهاب عجبه النقد اللي كتبه بابا عن فيلم القاهرة 30 وأغنية نجاة.. ومن ساعتها بقوا أصحاب”، مؤكدة أن هذه الصداقة استمرت حتى رغم اختلاف الأفكار بينهما لاحقًا.

وأضافت أمل أن والدها مارسة العزف والغناء لفترة ما في بداياته، قائلة: “كان عازفًا لبعض الوقت، وأيضًا صوته كان حلو فغنّى لفترة أخرى.. وفي فترة دراسته الطب اشتغل صحفي في مجلتي آخر ساعة وروزاليوسف”.