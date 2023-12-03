تعرف على موعد عرض حكاية "تحت الحزام" لـ غادة عبدالرازق

القاهرة - محمد ابراهيم - عُرضت أمس الحلقة الأولى من حكاية "تحت الحزام" من مسلسل "حدث بالفعل" عبر شاشة قناة cbc، وذلك بعد عرض المسلسل لأول مرة عبر منصة "Watch it" وحقق نجاحًا كبيرًا حينها.

موعد عرض حكاية " تحت الحزام "

وينتظر الكثير من المشاهدين عرض الحلقة الثانية من حكاية "تحت الحزام"، ومن المقرر عرضها اليوم على قناة cbc في تمام الساعة 8 مساءً، وتعرض الحكاية بشكل يومي من السبت إلى الأربعاء فقط، وتعاد في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا على قناة cbc.

وتذاع أيضًا الحلقات على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً، وتعاد في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً.

أحداث مسلسل "حدث بالفعل"

وتدور أحداث مسلسل "حدث بالفعل" في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية وتأثيرها على حياة المصابين والأشخاص المقربين منهم، ويتناول المسلسل حكايات منفصلة لأحداث حقيقية عن المرضى النفسيين.



أحداث حكاية "تحت الحزام"

تجسد الفنانة غادة عبدالرازق خلال الأحداث شخصية أم، تعمل طبيبة نفسية، تعاني من تعلق شديد بابنها الذي يجسد دوره الفنان الشاب خالد أنور، وتتصاعد الأحداث عندما يقترب زفاف ابنها على خطيبته أميرة التي تجسد دورها سلمى أبوضيف، وتلاحظ الأم تغيرات في سلوك ابنها وتدخلات خطيبته في الترتيبات، مما يزعجها ويدفعها للتدخل.

أبطال حكاية "تحت الحزام"



ويشارك في بطولة الحكاية، إلى جانب غادة عبدالرازق، كل من سلمى أبوضيف، خالد أنور، والعمل من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.