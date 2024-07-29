الليلة..نسمة محجوب تحيي أحدث حفلاتها الغنائية بدار الأوبرا المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة نسمة محجوب لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية، اليوم الإثنين، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ضمن حفلات مهرجان الأوبرا الصيفي.

ومن المقرر أن تقدم نسمة محجوب خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والحديثة، والتي يتفاعل معها الجمهور.

آخر أعمال نسمة محجوب

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة نسمة محجوب الغنائية، كانت أغنية «الوقت يعدي»، وتم طرحها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية.

كلمات الأغنية

«عاجباني اللمة.. وخصوصا لما.. تجمعنا في مكان حبيناه.. ونلاقي روحنا.. لو حد غنا. من غير مانفكر.. بنغنى معاه».

تفاصيل أغنية “الوقت يعدي”



والأغنية من كلمات الشاعر مصطفى ناصر، وألحان راندو هارفي، وتوزيع موسيقي ماهر الملاخ، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.