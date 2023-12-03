نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة الفنان أشرف عبد الغفور إثر تعرضه لحادث مروع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل منذ قليل الفنان أشرف عبد الغفور وذلك بعد تعرضه لحادث سير في الشيخ زايد.

وكان الفنان أشرف عبد الغفور بصحبة زوجته والتي أصيبت معه في الحادث ونقل الثنائي إلى المستشفى لتلقى العلاج والاسعافات اللازمة إلا أن الفنان أشرف عبد الغفور نقل إلى الرفيق الأعلى.

وتواجد الفنان أشرف زكي في المستشفى لإنهاء الإجراءات اللازمة.

أشرف عبد الغفور : "افتقدت نور الشريف وكان الاقرب لي في الوسط الفني "

قال الفنان أشرف عبد الغفور في وقت سابق إنه معجب من الجيل الجديد من الفنانات بالفنانة منى زكى و منة شلبى وريهام عبد الغفور وهند صبرى ونيللى كريم و من الفنانيين الرجال بـ طارق لطفى و شريف منير و ذكر اسم ممثلة وأبدى عن إعجابه الشديد بها بسبب أعمالها في السنوات الماضية وهي الفنانة سلوى عثمان وأطلق عليها لقب "كوكتيل تمثيل".

و أضاغ عبد الغفور خلال لقاءه مع الإعلامي دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة ، قائًلا أن محمد رمضان ممثل جيد، وأن الاستاذ شريف عرفه وضعه فى قالب مختلف قليلًا، ووضح أنه يعتقد أن رمضان قادر على تغيير جلده و لديه قابلية يقدم أدوار مختلفة.

أشرف عبد الغفور يتحدث عن حبه للموسيقى

وتحدث عن حبه للموسيقى وقال: "كان نفسي ابقى عازف بيانو أو عود، لأنى بحب اختلي بنفسي و جوايا شحنات عاوز افرغها، و الموسيقى عندي تعتبر هبة عظيمة وبحب أقدم وأخرج الي جوايا من مشاعر عشان استمتع صح".



وأشار إلي أنه افتقد رفيق حياته الفنية " نور الشريف " وأن الفنان محمد وفيق من أعز اصدقائه ويعتبره من أقوى الأشخاص فنيًا، وتحدث عن نور الشريف قائلًا: "أنا قدمت مع نور الشريف نور الحب و الصمت و الشوارع الخلفية و المسرح لعبة السلطان و فى الدراما حضرة المتهم ابى و متخفوش و الرحايا و كنا بنندمج اوى و بنحب الشغل.