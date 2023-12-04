أحمد رزق وأحمد حلمي يقدمان واجب العزاء في الراحل أشرف عبد الغفور

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان أحمد حلمي والفنان أحمد رزق، على الحضور للمقابر، لأداء واجب العزاء في الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، ولمواساة ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور.

وشهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم الفن منهم، النقيب أشرف زكي زوجته روجينا، وأحمد رزق، وإيهاب فهمي، وأحمد السقا، ومحمد على رزق، وطارق النهري، أحمد حلمي، داليا البحيري، نهال عنبر، ومحمد محمود عبد العزيز وآخرين.

وفاة أشرف عبد الغفور

وتوفي الفنان أشرف عبد الغفور أمس الأحد عن عمر يناهز 81 عامًا في حادث سير على طريق الشيخ زايد.

ولد الفنان أشرف عبد الغفور، في 22 يونيو 1942م، بمدينة المحلة الكبرى، وحصل على دبلوم المعهد العالي للسينما، وشغل منصب نقيب المهن التمثيلية السابق، وقدم أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، واشتهر بالأعمال الدينية والتاريخية والتي تجاوز عددها ال100 عمل منها أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، وشخصية الخليفة العباسي "موسى الهادي" في مسلسل "مسلسل هارون الرشيد"، ودور سلطان العلماء العز بن عبد السلام فى مسلسل “أئمة الهدى”.

آخر أعمال أشرف عبد الغفور

من جانب آخر، كانت آخر أعمال الفنان أشرف عبد الغفور مسلسل “ رشيد ” الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي برفقة نجلته الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان محمد ممدوح وحقق للمسلسل نجاحًا ساحقًا.

شارك في المسلسل العديد من الفنانين أبرزهم الفنان محمد ممدوح، الفنان سيد رجب، الفنان صلاح عبدالله، الفنان خالد كمال، الفنانة هالة صدقي، الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان تامر نبيل، الفنان حسن مالك، والفنان محسن منصور. المسلسل من إخراج مي ممدوح، وتأليف وسام صبري.