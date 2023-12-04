"صوتك مهم" محمود حافظ يدعوا جمهوره للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان محمود حافظ دعوة لجمهوره للنزول إلى الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، من خلال فيديو له عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقال الفنان محمود حافظ خلال الفيديو: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انزل وشارك، وعبر عن رأيك، صوتك مهم، وبلدك أمانة، معادنا الأحد إن شاء الله 10 ديسمبر”.

ومن جانبه، يشارك الفنان محمود حافظ، حاليًا في مسلسل جديد بعنوان "حدوتة منسية"، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محي، ويظهر خلال الأحداث كضيف شرف، ويجسد خلال الأحداث دور زوج سوسن بدر، ومن المقرر عرضه في شهر ديسمبر الجاري.

مسلسل "حدوتة منسية" يضم مجموعة من النجوم في طاقم العمل، منهم: سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، ريم سامي، نانسي صلاح، محمود حجازي، محمد علي رزق، هشام إسماعيل، طارق صبري، أمير صلاح الدين، أحمد صيام، وهلا السعيد.

آخر أعمال محمود حافظ

يذكر أن الفنان محمود حافظ شارك مؤخرًا في بطولة فيلم “البطة الصفرا”، وتدور أحداث الفيلم خلال إطار كوميدي عن دكتور جامعي منغلق على نفسه إلا أنه يتورط بالسرقة والتعاون مع عصابة تسمى بـ «البطة الصفرا»، مما يجعله يقع في العديد من المغامرات والمفارقات الكوميدية.

أبطال فيلم “البطة الصفراء”

الفيلم يلعب بطولته النجوم محمد عبد الرحمن وغادة عادل بالإشتراك مع الفنانين محمود حافظ وفرح الزاهد وابرام سمير وحسن أبو الروس وأحمد طلعت وكان الفيلم قد تم تصويره في مجموعة من مواقع التصوير المختلفة داخل القاهرة والجيزة، وهو قصة وسيناريو وحوار محمود عزت ومن إنتاج المنتج رامي السكري ومدير التصوير أحمد عبدالقادر ومهندسة الديكور مروة عامر ومهندس صوت زياد عزت واستايلست نيرة دهشورى. ومنتج فني شادي سلامة، كما يشارك في إنتاج الفيلم السيناريست والمنتج والرئيس الأسبق لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي محمد حفظي بالاضافة إلى المنتجين كريم السكري وحامد مصطفي وإخراج عصام نصار.